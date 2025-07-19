750 bin TL'nin aylık getirisi uçtu! Bir banka rakiplerini solladı

Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı faiz toplantısı öncesi yatırımcılar hangi bankanın ne kadar faiz vereceğini merak ediyor. Peki, 750 bin TL’nin 1 aylık faizi ne kadar? İşte cevaplar;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 24 Temmuz tarihinde yapacağı Para Politikaları Kurulu toplantısında faiz kararını duyuracak. Öte yandan piyasaların faiz indirimi beklentisi göze çarpıyor. Merkez'in faiz kararı öncesi ise bankalar mevduat faizinde adeta yarışa girdi.

Merkez Bankası'nın yüzde 46,00 olan faizi 43,5 seviyesine çekmesi bekleniyor. Bankaların da bu karar sonrası faizleri düşüreceği beklentisi hakim.

Fakat faiz indirimi beklentilerine rağmen bankalar yüksek faiz oranları vermeye devam ediyor. Yüzde 50'nin üzerinde mevduat faizi veren bankalar var.

DENİZBANK

Faiz Oranı % 48,25

Vade Sonu Tutar 776.174 TL

Net Kazanç 26.174 TL

AKBANK

Faiz Oranı % 47,5

Vade Sonu Tutar 775.767 TL

Net Kazanç 25.767 TL

GarantiBBVA

Faiz Oranı % 47,5

Vade Sonu Tutar 775.767 TL

Net Kazanç 25.767 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 49,5

Vade Sonu Tutar 776.852 TL

Net Kazanç 26.852 TL

TEB

Faiz Oranı % 49

Vade Sonu Tutar 776.581 TL

Net Kazanç 26.581 TL

ING

Faiz Oranı % 49

Vade Sonu Tutar 776.581 TL

Net Kazanç 26.581 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5

Vade Sonu Tutar 771.427 TL

Net Kazanç 21.427 TL

HSBC

Faiz Oranı % 50

Vade Sonu Tutar 777.123 TL

Net Kazanç 27.123 TL