750 bin TL'nin aylık getirisi uçtu! Bir banka rakiplerini solladı

Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı faiz toplantısı öncesi yatırımcılar hangi bankanın ne kadar faiz vereceğini merak ediyor. Peki, 750 bin TL’nin 1 aylık faizi ne kadar? İşte cevaplar;
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 24 Temmuz tarihinde yapacağı Para Politikaları Kurulu toplantısında faiz kararını duyuracak. Öte yandan piyasaların faiz indirimi beklentisi göze çarpıyor. Merkez'in faiz kararı öncesi ise bankalar mevduat faizinde adeta yarışa girdi.
Merkez Bankası'nın yüzde 46,00 olan faizi 43,5 seviyesine çekmesi bekleniyor. Bankaların da bu karar sonrası faizleri düşüreceği beklentisi hakim.
Fakat faiz indirimi beklentilerine rağmen bankalar yüksek faiz oranları vermeye devam ediyor. Yüzde 50'nin üzerinde mevduat faizi veren bankalar var.
DENİZBANK
Faiz Oranı % 48,25
Vade Sonu Tutar 776.174 TL
Net Kazanç 26.174 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 775.767 TL
Net Kazanç 25.767 TL
GarantiBBVA
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 775.767 TL
Net Kazanç 25.767 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 49,5
Vade Sonu Tutar 776.852 TL
Net Kazanç 26.852 TL
TEB
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 776.581 TL
Net Kazanç 26.581 TL
ING
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 776.581 TL
Net Kazanç 26.581 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 771.427 TL
Net Kazanç 21.427 TL
HSBC
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 777.123 TL
Net Kazanç 27.123 TL