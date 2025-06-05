750 kiloluk düveler görenlerin dikkatini çekiyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
750 kiloluk düveler görenlerin dikkatini çekiyor

Eskişehir'de Kurban Pazarı'nda alıcılarını bekleyen her biri yaklaşık 750 kilo ağırlığındaki 3 düve görenlerin dikkatini çekiyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nda yetiştiriciler ve müşteriler arasında sıkı pazarlıklar yapılırken, yaklaşık 750 kilo ağırlığındaki 3 düve ilgi odağı oldu. Heybetli görünümüyle dikkat çeken düvelerin alıcılarını beklediği belirtildi.

"PAZARIN ZATEN EN GÖRÜNÜR HAYVANLARI"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan hayvan satıcısı Mehmet Şerif Salman, "Yüzde 60 et oranında bir randımanı var. Pazarın zaten en görünür hayvanları. Daha hiç inek olmadan çok sıkı düvelerdir. Boy var, kemikli değil etli hayvan. İkisi çekilmiş olan o sarıyla açık sarı 750 kilo. Bunların 400 kilo eti geliyor. Kabak hayvanımız da 720-730 civarı geliyor. Alıcılarını bekliyorlar" dedi.

750 kiloluk düveler görenlerin dikkatini çekiyor

750 kiloluk düveler görenlerin dikkatini çekiyor

750 kiloluk düveler görenlerin dikkatini çekiyor

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