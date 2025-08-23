76 yaşındaki kadın ilk kez denizi gördü

Bolu Belediyesi, engelli bireylere yönelik özel bir etkinliğe imza attı. Bedensel engelli 76 yaşındaki Huriye Çelik, arkadaşlarıyla sohbet ederken hayatı boyunca hiç deniz görmediğini ve ölmeden önce bu hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Bu talebin belediyeye iletilmesi üzerine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, özel bireyler ve yakınları için Karadeniz Ereğli’ye gezi organize etti.

Ereğli’de Zonguldak’ın tek mavi bayraklı plajı olan Sevgi ve Barış Plajı’na giden 60 engelli birey ve refakatçileri, gönüllerince eğlendi. Belediye personelinin yardımıyla tekerlekli sandalyesiyle dalgaların kıyıya vurduğu noktaya götürülen Huriye Çelik, ayaklarını denize sokarak hayatındaki en büyük hayalini gerçekleştirdi.

Duygularını dile getiren Çelik, "Yaşım 76. Hayatımda hiç denize gelmedim. Sağ olsun Belediye Başkanlarımız konuyla ilgilendi. Allah razı olsun" dedi.