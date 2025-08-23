76 yaşındaki kadın ilk kez denizi gördü

Kaynak: İHA

Bolu’da yaşayan 76 yaşındaki bedensel engelli Huriye Çelik, Bolu Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikle hayatında ilk kez deniz gördü.

Bolu Belediyesi, engelli bireylere yönelik özel bir etkinliğe imza attı. Bedensel engelli 76 yaşındaki Huriye Çelik, arkadaşlarıyla sohbet ederken hayatı boyunca hiç deniz görmediğini ve ölmeden önce bu hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

aw523259-01.jpg

Bu talebin belediyeye iletilmesi üzerine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, özel bireyler ve yakınları için Karadeniz Ereğli’ye gezi organize etti.

aw523259-02.jpg

Ereğli’de Zonguldak’ın tek mavi bayraklı plajı olan Sevgi ve Barış Plajı’na giden 60 engelli birey ve refakatçileri, gönüllerince eğlendi. Belediye personelinin yardımıyla tekerlekli sandalyesiyle dalgaların kıyıya vurduğu noktaya götürülen Huriye Çelik, ayaklarını denize sokarak hayatındaki en büyük hayalini gerçekleştirdi.

aw523259-03.jpg

Duygularını dile getiren Çelik, "Yaşım 76. Hayatımda hiç denize gelmedim. Sağ olsun Belediye Başkanlarımız konuyla ilgilendi. Allah razı olsun" dedi.

aw523259-04.jpg

aw523259-05.jpg

aw523259-06.jpg

aw523259-07.jpg

