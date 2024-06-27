76 yaşındaki kadını dolandırmaya çalışan şahıs kameralara yakalandı

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, H.K.'nın kuyumcuya gitme anı da görüntülendi.

Bugün Bahçelievler Şenyurt Caddesi'nde gerçekleşen olayda, Z.M. isimli kadın telefonla aranarak kendisini jandarma personeli olarak tanıtan H.K., evde olmayan kocasının tutuklandığını iddia edip, evdeki ziynet eşyalarını ve paralarını istedi. Z.M., H.K.'ya 4 bilezik, 2 küpe ve 2 bin 650 TL'yi teslim etti.

Dolandırıldığını anlayan Z.M. durumu polise bildirince, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda H.K., Çorum Otogarı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 7 bin 260 TL nakit para ve 2 adet altın küpe ele geçirildi. Dolandırıcılık olayının güvenlik kamerası görüntüleri de polisin elinde bulunuyor.