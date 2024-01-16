7,6'lık depremin yeni görüntüler ortaya çıktı. Alttan alta vuruyor

Japonya’da 2 hafta önce meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 221’e yükselirken, yaralı sayısı bin 16’ya ulaştı. Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ise can kaybı en az 50 bin olarak açıklanmıştı.

Kayıp olarak kayıtlara geçen 22 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya başladı.

Ishikawa’nın yanı sıra Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinde de yıkıma yol açan depremde binaların beşik gibi sallandığı, arabaların neredeyse devrilecek kadar etkilendiği görülüyor.

Depremden etkilenen eyaletlerde en az 15 bin evin hasar gördüğü, Ishikawa eyaletinin Noto bölgesindeki 9 bin 100 hanede de elektrik kesintilerinin devam ettiğini aktaran yetkililer, Ishikawa eyaleti genelinde yaşanan kısmi su kesintilerinin de sürdüğünü açıkladı.

130 SANTİMETRE KAYMA OLDU

Dünyanın en hassas deprem algılama ağlarından birine sahip olan Japonya’da ülke genelinde stratejik noktalarda bulunan GPS istasyonları herhangi bir depremden sonra arazinin ne kadar yerinden oynadığını gösteriyor. Bunlardan biri olan ALOS-2 uydusunun görüntüleri neredeyse tüm kıyının denize doğru hareket ettiğini gösteriyor.

Sistem arazinin Batı'ya doğru 130 santimetre kadar hareket ettiğini tespit etti. Uydu görüntüleri ayrıca Japonya genelinde, özellikle de Noto Yarımadası'nın batı kıyısında geniş çaplı arazi yükselişinin yaşandığını ortaya koydu.

Tokyo merkezli Jeo-Uzamsal Enformasyon Merkezi haritası ile Arazi Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı helikopterinden çekilen fotoğraflar eşleştirildi.

Buna göre 1,9 kilometrekarelik alanın, depremler sonrası oluşan tsunami nedeniyle sular altında kaldığı, bölge genelinde en fazla Suzu, Noto ve Shika şehirlerinin hasar gördüğü ortaya çıktı.