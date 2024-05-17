77 ilde ruhsatsız silah operasyonu. Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 77 ilde yapılan Mercek 19 operasyonunun detaylarını paylaştı. Yapılan operasyonda bin 315 ruhsatsız tabancanın, 154 kurusıkıdan çevrilmiş tabancanın, 53 tüfeğin, 355 av tüfeği olmak üzere toplamda bin 877 silahın ele geçirildiğini ve bununla beraber 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Mercek 19 operasyonunun detaylarını paylaşan Yerlikaya bilgilerin ardından bir mesaj paylaştı. Mesajında terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine ve göçmen kaçakçılarına silah temin edenleri, milletin dua ve desteği ile kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelenin aralıksız olacağını belirtti.

Açıklamasının sonunda ise operasyonları koordine eden Valileri, Kaymakamları, operasyonu gerçekleştiren jandarma ve emniyeti tebrik ettiğini ifade etti.