77 milyon euroluk golcüyü Süper Lig’e yazdılar: Fenerbahçe detayı ortalığı karıştırdı

Geçen sezon kış transfer döneminde Al Nassr, Premier Lig ekibi Aston Villa'dan Jhon Duran'ı 77 milyon euroya transfer ederek futbol kamuoyunda şaşkınlık yaratmıştı.

Kolombiyalı golcü, Suudi Arabistan kariyerine gollerle başlasa da kısa sürede istenmeyen adam konumuna geldi. Koora Break'in haberine göre Jhon Duran bu yaz Al Nassr'dan ayrılacak. Haberde 21 yaşındaki oyuncunun yeni durağının Türkiye olacağı iddiası yer aldı.

FENERBAHÇE’Yİ TAKİP EDİYOR

Öte yandan, Kolombiyalı futbolcunun menajerinin sosyal medyadan Fenerbahçe'yi takip etmesi, transfer olacağı takımın sarı lacivertli ekip olduğu şeklinde yorumlara yol açtı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olan Jhon Duran'ın Al-Nassr ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Duran, Al Nassr ile 18 maça çıkarken 12 gollük performans gösterdi. Kolombiyalı sezonun ilk yarısını geçirdi Aston Villa’da da 29 maçta 13 gol kaydetmişti.