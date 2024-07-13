77 pilot balina kıyıya vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
77 pilot balina kıyıya vurdu

İskoçya'nın Orkney Adaları'nda kıyıya vuran 77 pilot balina telef oldu.

Olay, Orkney Adaları'na bağlı Sanday'da perşembe günü meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen kurtarma ekipleri, balinalardan 65'inin telef olduğunu belirledi.

Ekipler, yapılan inceleme ve ilkyardımın ardından diğer 12 balinaya ise durumlarının kötüleşmesi nedeniyle ötenazi uyguladı. Balinaların kıyıya vurma nedeni ise bilinmiyor.

Balinalar, yollarını kaybetmeleri veya gelgitler nedeniyle mahsur kalmaları gibi çeşitli nedenlerle kıyıya vurabiliyor.

Uzmanlar, özellikle pilot balinaların yakın sosyal bağları olduğunu, sürünün bir üyesinin zor durumda kaldığında diğerlerinin de onu takip ettiğini ve bu durumun balinaların toplu halde kıyıya vurmalarına yol açtığını belirtiyor.

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