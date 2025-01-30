77 yaşındaki kadın dolandırıcıları faka bastırdı! Sahte polisleri gerçek polisler yakaladı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İzmir’in Bayraklı ilçesinde dolandırıcılar, 77 yaşındaki kadını hedef alarak dolandırmak istediler ancak karşılarında polisi buldular. İlk olarak kadına süt ve ekmek getiren dolandırıcılar, kadının kapıyı açmaması üzerine bu kez kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp eve geldiler. Evin içinde ve çevresinde tedbir alan polis 2 zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Fuat Edip Baksı Mahallesi 1620/10 sokakta oturan A.K., son günlerde farklı numaralardan arayan kişilerin kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak para istedikleri yönünde polise şikayette bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri A.K.'nın evinin içerisinde ve çevresinde tedbir aldı.

POLİS TEDBİR ALIP YAKALADI

Daha sonra A.K., kendisini arayan kişilere para ve altınları hazırladığını söyledi. A.K.'nın altın ve paralar hazır demesi üzerine eve gelen F.K. (20) ve Y.T. (26), kadının evinin bulunduğu sokağa geldi. Y.T. sokak başında gözcülük yaparken, Y.K. eve girdi. Polis ekipleri eş zamanlı olarak 2 şüpheliyi de yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FİZİK TAKİP İÇİN EVE SÜT VE EKMEK GETİRMİŞLER

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamaları sürerken A.K.'nın polise yaptığı şikayette, şüphelilerin evine girmeye çalıştığını da bildirdi. A.K. ifadesinde, şüphelilerin evin duvarından atlayarak kapıya geldiklerini ve kendisine süt ile ekmek getirdiklerini söyleyerek kapıyı açmalarını istediğini, kapıyı açmaması üzerine farklı numaralardan kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak sürekli para istediklerini söylediği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

77 yaşındaki kadın dolandırıcıları faka bastırdı! Sahte polisleri gerçek polisler yakaladı

77 yaşındaki kadın dolandırıcıları faka bastırdı! Sahte polisleri gerçek polisler yakaladı

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