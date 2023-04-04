Sosyal medyada sıkça karşılaştığımız ‘777 ritüeli’nin ne anlama geldiği merak ediliyor. 777 ritüelinde geçen 777’nin rahmani bir sayı olduğuna dair rivayetler vardır. Peki, 777 ne demek? 777 ritüelinin anlamı nedir?

777 RİTÜELİ NEDİR?

Zor zamanlarda, işler sarpa sardığında, gelecekle ilgili endişeler arttığında, ruhsal bir bunalım ile mücadele için yeteri kadar güçlü hissedilmediğinde, evren insanlara birtakım mesajlar gönderir. Görmeyi ve anlamayı bilenler için bunlar birçok şey anlatabilir. Söz konusu uyarılar, çoğunlukla üstü kapalı bir şekilde ortaya çıkar ve yorumlanmaya ihtiyaç duyar. Örneğin, saatlerde yan yana gelen aynı rakamlar çok manidardır ve hepsinin ayrı bir anlamı vardır.

Rüyada veya gerçek hayatta sık görülen 777 sayısının da aynı şekilde bir manası bulunur. Bu sayının rahmani bir sayı olduğu, meleklerle ve cennetle ilişkili olduğuna dair birtakım rivayetler vardır. Ayrıca tıpkı 7 rakamı gibi şanslı bir sayı olarak kabul edilir.

777 NE DEMEK?

Numerolojide, 777 sayısı mucize habercisi olarak değerlendirilir ve koruyucu meleklerin rehberlik için bireye yardımcı olduğunun göstergesidir.

777 sayısı ile sık karşılaşan kişi, ruhsal anlamda aydınlanmaya başlıyor demektir. Ayrıca yaptığı her işin doğru olduğunun ve iyi bir insan olmaya çalıştığının işaretidir. Bu yönüyle ilahi gücün ve meleklerin takdirini kazanıyor demektir.

Evren, bireyi her anlamda destekleyecek fırsatlar sunmaya hazır olduğunu bu yolla gösterir. Bu yüzden şanslı bir dönemin yaklaştığının ve emek verilen iş her ne ise başarıya yaklaşıldığının işaretidir.

Manevi yönden gelişim göstermeye başlayan birey, ilahi gücün ona vermek istediği mesajın farkındadır. Bu 777 sayısı aynı zamanda bilgeliği ve olgunlaşmayı da temsil eder.