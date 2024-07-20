78 araç sürücüsüne 85 bin 258 TL para cezası

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen denetimlerde 169 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetim sonucunda, 78 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı ceza uygulandı.

Verilen cezalar şu şekilde dağıldı:

30 sürücüye "Hatalı Park",

20 sürücüye "Radar-Hız İhlali",

10 sürücüye "Trafik Güvenliği ve Düzeni ile İlgili Kural, Yasak, Zorunluluk ve Yükümlülüklere Uymamak",

9 sürücüye "Trafik İşaret Levhalarına Uymamak",

4 motosiklet sürücüsüne "Kask Kullanmamak",

2 sürücüye "Yüksek Ses ile Müzik Yayını Yapmak",

2 sürücüye "Toplu Taşıma Araçlarında Fazla Yolcu Taşıma",

1 sürücüye "Alkollü Araç Kullanmak".

Toplamda, 78 sürücüye 85 bin 258 TL trafik cezası verildi.