78 kişiye mezar olan Kartalkaya yangın faciasında yetki kavgası! İl Özel İdaresi suçu Bakanlığa attı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili 32 kişi hakkında dava açtı. İddianamede, otelin sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar’ın olaydan “olası kastları ile sorumlu oldukları” öne sürüldü.

İddianamede, 13 kişiye 78 kez “olası kastla öldürme” ve “olası kastla kasten yaralama” suçlarından hapis cezası talep edildi. Ayrıca, otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, mutfak personelleri Reşat Bölük, Enver Öztürk, Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir, Ece Kayacan, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel’in ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

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“TURİZM BAKANLIĞI’NDAN TALEP GELMEDİ”

Şüpheli Sırrı Köstereli, savunmasında, “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 22/c-o maddelerine göre denetimlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılması gerektiğini, turizm tesislerinin değerlendirilmesi ve niteliklerine ilişkin yönetmeliğin 55'inci maddesinin (d) bendi uyarınca hazırlanan ve halen yürürlükte olan sınıflandırma çalışmalarına ilişkin değerlendirme formlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin tebliğde, otel için belirlenen değerlendirme formunun yangın önlemleri başlığı altında, bir otelde yangın güvenliği ile alakalı yer alması gereken bütün hususların yazıldığını ve buna göre puanlama yapılarak otelin sınıfı ve yıldız sayısının belirtildiğini” ifade etti. Köstereli, Genel Sekreterlik bünyesindeki ruhsat denetleme müdürlüğünün ruhsatlandırma işlemini yaptığını, denetimlerin görevli personele uzmanlık alanları ve deneyimleri dikkate alınarak yaptırıldığını, ancak Turizm Bakanlığı’nın 27 Mayıs 2021 tarihli yazısında yeni bir denetim talebi olmadığını belirtti. Bu nedenle, ruhsat yeterlilik kriterlerinin kaybedilip kaybedilmediği konusunda yeni bir denetim yapılmadığını ve söz konusu tarihten sonra iş yeri açma ve çalışma ruhsatıyla ilgili bir yenileme veya güncelleme olmadığını aktardı.

“YANGIN DENETİMİ İÇİN ALTYAPIMIZ YOK”

2013 yılının Kasım ayından bu yana Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Bünyamin Bal, otelin turizm işletme belgesi taşıması nedeniyle İl Özel İdaresi’nin denetim yetkisi olmadığını savundu. Denetim yetkisinin yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda olduğunu vurgulayan Bal, “Yine de ruhsatın İl Özel İdare tarafından verilmesi nedeniyle personel zaman zaman denetim yapıyor. İl Özel İdare’nin yangın konusunda altyapısı ve teknik personeli bulunmaması nedeniyle denetleme yetkisi yok” dedi. Ayrıca Bal, ruhsat verildikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bir talep gelmediği veya ruhsat değişikliği gerektiren bir durum olmadıkça, yangın açısından periyodik denetim yapılmasına ilişkin yönetmeliklerde bir hüküm bulunmadığını ekledi.

“YANGIN ÖNLEMLERİ BİLDİRİLMEDİ”

İl Özel İdaresi Ruhsat Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan, görev yaptığı birimde yeterli personel bulunmadığını, bu konuda amirlerine alanında uzman personel eksikliğini bildirdiğini ancak bu talebin karşılanmadığını ifade etti. Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesine göre, bir turizm işletme belgesi yenilenecekse Bakanlık tarafından denetim yapılması ve tespit edilen eksikliklerin İl Özel İdare’ye bildirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Hal böyleyken bize herhangi bir bildirim yapılmadı. Zira 2021 yılında Bakanlıkça gönderilen yazıda turizm işletme belgesinin yenilenmesi yazılmış ise de yenilenebilmesi için denetim yapılması gerekirken yangın önlemleri ile ilgili bir bildirim yapılmadı” dedi.

Erdoğan, ifadesinde ayrıca, “Ruhsat Denetim Müdürlüğü olarak kendilerine gerek mülkiye teftişi raporları, Sayıştay teftiş raporları gerekse valilik ve her yıl yapılan genel sekreter ve genel sekreter yardımcısının denetimlerinde bugüne kadar 'neden yangın alanında bir inceleme yapmadınız' şeklinde bir değerlendirme olmadığını, 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesinin değişik 3. fıkrasında turizm işletme belgeli tesislerin belgeye esas hususlarla ilgili sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlendiğini, belgeye esas hususlardan birisinin de iş yeri açma ruhsatı olduğunu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini” dile getirdi.