78. Locarno Film Festivali’ne Japon damgası

İsviçre’nin Locarno kentinde bu yıl 78’incisi düzenlenen Locarno Film Festivali, sinema dünyasının önemli buluşma noktalarından biri oldu. Festivalin en prestijli ödülü sayılan Altın Leopar (Pardo d’Oro), Japon yönetmen Sho Miyake’nin “Tabi to Hibi” (İki Mevsim, İki Yabancı) adlı filmine verildi.

Miyake’nin senaryosunu da yazdığı film, ünlü manga sanatçısı Yoshiharu Tsuge’nin kısa hikâyelerinden uyarlanan iki ayrı öyküden oluşuyor. İlk hikâye yaz sıcağında deniz kıyısında geçen, Nagisa ile Natsuo arasındaki duyusal bir karşılaşmayı konu alıyor. İkinci hikâye ise karla kaplı bir dağ köyünde, senarist Li ile pansiyon işleten Benzo’nun tanışmasını merkeze alıyor. Bu karşılaşma, Li’nin hayatına dair derin bir sorgulama yapmasına yol açıyor.

JÜRİ ÖDÜLLERİ VE BÜYÜK ÇEKİŞME

“Tabi to Hibi”, Altın Leopar için 17 filmi geride bırakarak birinciliğe ulaştı. Aynı kategoride “En İyi Yönetmen” ödülü, Lübnan’daki savaş sonrası yaşamı ele alan “Tales of the Wounded Land” filmiyle Irak asıllı Fransız yönetmen Abbas Fahdel’e verildi.

Oyunculuk ödüllerinde ise dikkat çekici performanslar ön plana çıktı. Manuela Martelli ve Ana Marija Veselčić, “God Will Not Help” filmindeki performanslarıyla ödül alırken; Avusturya-Alman ortak yapımı “White Snail” filmindeki rolleriyle Marya Imbro ve Mikhail Senkov da en iyi oyunculuk ödülüne layık görüldü. “White Snail”, ayrıca jüri özel ödülünü kazanarak toplamda iki büyük başarı elde etti.

İSVİÇRE SİNEMASI VE GENÇ YETENEKLER

Festivalin “Cineasti del Presente” (Günün Sinemacıları) bölümünde ilk ya da ikinci uzun metraj filmler yarıştı. Burada İsviçreli yönetmen Jacqueline Zünd’ün “Don’t Let The Sun” filmi gösterildi. Bu yapım, Altın Leopar’ı alamasa da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, filmde sessiz Jonah karakterini canlandıran Gürcü oyuncu Levan Gelbakhiani’ye verildi.

Bu kategorinin en iyi film ödülünü ise Belçika, Fransa ve Vietnam ortak yapımı “Hair, Paper, Water...” kazandı. Yönetmenler Nicolas Graux ve Trương Minh Quý, filmde yaşlı bir kadının anılarını beyazperdeye taşıdı.

JACKİE CHAN’E ONUR ÖDÜLÜ

Festivalin en unutulmaz anlarından biri ise Jackie Chan’in yaşam boyu başarı ödülü ile onurlandırılması oldu. Usta oyuncu, Locarno’daki söyleşisinde izleyicilere adeta küçük bir dövüş sanatları gösterisi sundu. Sahneye hareketli jestler ve mimiklerle çıkan Chan, kariyerinden anılar paylaşarak festivale damga vurdu.