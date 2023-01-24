PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak

Yaklaşan seçimler öncesinde hükümette telaş başladı. Seçim öncesinde yardıma muhtaç ailelere PTT üzerinden 7.800 tl ödeme gerçekleştirecek.
Başvuru yapmak isteyen vatandaş işlemlerini e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Sonuçlar en kısa sürede e-Devlet üzerinden açıklanacak. Karşılıksız ödemler ise PTT şubelerinden yapılacak.
Söz konusu ödemeden sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilecek.
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