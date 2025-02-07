79 ülkeden ABD'nin UCM yaptırımlarına karşı ortak bildiri

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) üye 79 ülke, ABD'nin Mahkemeye yaptırım uygulama kararına karşı ortak bir bildiri yayımladı.

Lüksemburg, Meksika, Sierra Leone, Slovenya ve Vanuatu'nun öncülüğünde hazırlanan bildiride, UCM'nin bağımsızlığına ve tarafsızlığına destek vurgulandı. Bildiride, mahkemeye ve personeline yönelik yaptırımların, uluslararası hukuk düzenine zarar verme tehdidi oluşturduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca, bu yaptırımların mağdurlar, tanıklar ve mahkeme yetkililerinin güvenliğini tehlikeye atabileceği ve soruşturma yürütülen ülkelerdeki ofislerin kapanması riskini doğuracağı ifade edildi.

Bildiriyi Almanya, Fransa, Kanada ve İspanya gibi birçok ülke imzalarken, İngiltere, Çekya, Japonya ve Avustralya imza atmadı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant’a yönelik tutuklama kararlarından dolayı UCM'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.