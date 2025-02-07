79 ülkeden ABD'nin UCM yaptırımlarına karşı ortak bildiri

Kaynak: AA
79 ülkeden ABD'nin UCM yaptırımlarına karşı ortak bildiri

79 ülke, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne uygulayacağı yaptırımlara karşı ortak bildiri yayımladı. Bildiride, UCM'nin bağımsızlığına vurgu yapılarak, yaptırımların güvenlik ve soruşturma süreçlerine zarar verebileceği uyarısı yapıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) üye 79 ülke, ABD'nin Mahkemeye yaptırım uygulama kararına karşı ortak bir bildiri yayımladı.

Lüksemburg, Meksika, Sierra Leone, Slovenya ve Vanuatu'nun öncülüğünde hazırlanan bildiride, UCM'nin bağımsızlığına ve tarafsızlığına destek vurgulandı. Bildiride, mahkemeye ve personeline yönelik yaptırımların, uluslararası hukuk düzenine zarar verme tehdidi oluşturduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca, bu yaptırımların mağdurlar, tanıklar ve mahkeme yetkililerinin güvenliğini tehlikeye atabileceği ve soruşturma yürütülen ülkelerdeki ofislerin kapanması riskini doğuracağı ifade edildi.

Bildiriyi Almanya, Fransa, Kanada ve İspanya gibi birçok ülke imzalarken, İngiltere, Çekya, Japonya ve Avustralya imza atmadı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant’a yönelik tutuklama kararlarından dolayı UCM'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

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