7’den 70’ herkesin gözü bu toplantıda… Asgari ücrette ilk rakam masaya geliyor! Kulislerde konuşuluyor

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bugünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. İlk toplantıda bir rakam dile getirilmemişti. İkinci görüşmeye ise saatler kaldı. Bugün saat 14.00’te toplanacak komisyonda bir rakam konuşulacak mı, merak ediliyor. Kritik toplantıda enflasyon, açlık ve yoksulluk sınırı gibi rakamların masada olacağı belirtiliyor. İddialara göre zam için masaya ilk rakamı ise TİSK’in getireceği aktarılıyor.

7’den 70’e herkesi ilgilendiren yıl sonu asgari ücrete yapılacak zam şimdiden merak konusu oldu. Yıl sonu enflasyona göre vatandaşın kaybını önlemek amacıyla her yıl çalışan kesime zam yapılıyordu. Bu sene ise zam, iktidarın enflasyon ile mücadele kapsamında yıl sonu ve diğer yılın enflasyonunu gözeterek yapması bekleniyor.

KRİTİK TOPLANTIYA SAATLER KALDI

Geçtiğimiz hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirmişti. Toplantıda masaya herhangi bir rakam ise gelmemişti. 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için taraflar ikinci kez bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanacak. Kritik toplantı saat 14.00’te gerçekleşecek.

İLK RAKAM TİSK’TEN GELECEK

Toplantıda, işveren kesimini temsilen masada bulunan TİSK'in bir rakamı gündeme getirebileceği kulislerde konuşuluyor. TİSK'in hangi rakamla masaya geleceği ise şimdiden merak edilmeye başlandı.

PATRONLARIN BEKLENTİSİ YÜZDE 40

Geçtiğimiz günlerde iş dünyasının 2025’ten beklentisi şeklindeki AGS Global’in araştırmasında tahminin yüzde 40 artış olduğu belirtildi. İş dünyasının beklentisi 23 bin 750 TL oldu. "En fazla yüzde 25 zam yapılmalı" çıkışında bulunan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı’ya ise işçi kesimi tepki göstermişti.

ERDOĞAN ‘EN İYİ SEVİYE’ DEMİŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda asgari ücrete ilişkin, “Meyvelerini toplamaya başladığımız ekonomi programını bozmayacak şekilde, sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz.” demişti.

NELER KONUŞULACAK?

Türkiye Gazetesi'nin haberinde ise toplantıda hükümet tarafının, TÜİK’in hesapladığı enflasyon rakamlarını; Türk-İş’in ise bu rakamlara açlık ve yoksulluk sınırlarıyla yanıt vereceği belirtildi.

TÜİK verilerine göre kasım ayı yıllık enflasyonu yüzde 47,09 çıkmıştı. TÜRK-İŞ’in araştırmasında ise kasımda 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 20 bin 562 lira, yoksulluk sınırı 66 bin 976 lira olarak kaydedilirken, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 26 bin 712 lira olarak hesaplanmıştı. İşçi tarafının, ‘enflasyona ek olarak refah payı verilmesi’ beklentisiyle pazarlık yürüteceği aktarıldı.