7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, eğitim öğretim yılı başlangıcı nedeniyle girdiği bir beşinci sınıfta öğrencilerin zam tepkisiyle karşılaştı.

Öğrenciler artan fiyatları vurgulayarak indirim istedi.

Fethiye TV’nin haberine göre öğrenciler geçen yıl 10 TL olan tostun bu yıl 15 TL’den satıldığını belirtirken Kaymakam Balcı’da öğrencilere katılarak okul müdürüne konuyla ilgilenmesini istedi.

Eğitim öğretim yılı başlaması nedeniyle Fethiye Kaymakamı Alper Balcı beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca ile birlikte sınıfları gezerek öğrencilere başarılar dilediler.

Sınıflarda öğrencilerin sorunlarını da dinleyen Kaymakam Alper Balcı, öğrencilerin zamlı fiyat tepkisiyle karşılaştı.

Kantindeki fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen öğrenciler, geçen yıla göre büyük artış olduğunu belirttiler.

5.sınıfta bir öğrenci bisküvi fiyatlarından şikayet ederken diğeri ise “Geçen yıl tost 10 TL idi, bu yıl 15 olmuş” diye tepkisini dile getirdi.

Kaymakam Balcı “Haklısın, neden 12.5 TL değil de 15 TL” diye okul müdürüne sorarken, konuyla ilgilenilmesini istedi.