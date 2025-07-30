8.8'lik deprem Rusya'yı vurdu! Tsunami korkusu 2 ülkeyi sardı... Resmen cehennemi yaşadılar...

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, Pasifik Okyanusu’nda geniş çaplı bir tsunami tehdidi yarattı. Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS), sarsıntının yüzeye yakın bir noktada gerçekleştiğini ve 1952’den bu yana Rusya’daki en şiddetli deprem olduğunu bildirdi. Deprem, Japonya’dan Hawaii’ye kadar uzanan geniş bir bölgede alarm durumuna yol açtı.

JAPONYA’DA TSUNAMİ PANİĞİ: FUKUŞİMA’DA TAHLİYE BAŞLADI

Depremin etkisiyle Japonya’nın kuzey kıyılarında 4 metreyi bulan tsunami dalgaları kıyıya ulaştı. Yetkililer, halkı yüksek bölgelere tahliye olmaya çağırırken, Japonya’nın afet yönetim sistemleri tam teyakkuz haline geçti. Fukuşima Nükleer Santrali’nde görevli personel tahliye edilirken, 2011’deki 9.0 büyüklüğündeki deprem ve nükleer felaketin anıları yeniden canlandı. Tsunami dalgalarıyla birlikte Japonya kıyılarında balinaların karaya vurduğu bildirildi. En az 6 ay içinde 7 büyüklüğünde artçılar olacağı belirtiliyor.

Rusya'da 8.7 büyüklüğünde deprem

KAMÇATKA’DA KAOS: YARALILAR VE TAHLİYELER

Kamçatka’da deprem sonrası büyük bir panik yaşandı. Bölge Valisi, çok sayıda yaralının olduğunu ve bir anaokulunun ağır hasar gördüğünü açıkladı. Severo-Kurilsk kasabasında yaşayan 2 bin kişi acilen tahliye edildi. Yetkililer, tsunami tehdidinin devam ettiği uyarısında bulunarak halkı kıyı bölgelerinden uzak durmaya çağırdı.

ABD’DE TSUNAMİ ALARMI: HAWAİİ’DE TAHLİYE EMRİ

Depremin yarattığı tsunami tehdidi, Pasifik Okyanusu’nu aşarak ABD’yi de alarma geçirdi. ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), özellikle Hawaii’de kıyı bölgelerinin derhal boşaltılmasını emretti. Kaliforniya, Oregon ve Washington eyaletlerinde de tsunami uyarıları yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hawaii için tsunami uyarısı geçerli. Alaska ve batı kıyısı izlemede. Japonya da risk altında. Güçlü kalın!” dedi.

4 METRELİK DALGALAR VE ARTÇI SARSINTILAR

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından Rusya, Japonya, Guam ve Kuzey Mariana Adaları için yüksek riskli tsunami uyarısı yayınladı. İlk dalgalar, 3 saat içinde Kamçatka kıyılarına 4 metre yükseklikte ulaştı. Ana sarsıntıyı takip eden 7.0 büyüklüğündeki artçı depremler, bölgede korku ve belirsizliği artırıyor. Uzmanlar, yeni sarsıntılar ve tsunami dalgalarının olabileceği konusunda uyarıyor.

BÖLGE BİR HAFTA ÖNCE DE SALLANMIŞTI

Kamçatka Yarımadası, geçen hafta 7.6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Uzmanlar, bu depremlerin birbirini tetikleyebileceği konusunda endişeli. Pasifik’teki bu büyük sarsıntı, bölgedeki jeolojik hareketliliğin ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.Yetkililer, tsunami tehdidinin devam ettiği bölgelerde halkı dikkatli olmaya ve resmi uyarıları takip etmeye çağırıyor.