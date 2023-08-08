İzleyiciler 8 Ağustos Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 8 Ağustos Salı ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 8 Ağustos Salı TV yayın akışında ne var? 8 Ağustos Salı bugün hangi diziler var?

Hafta başında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 8 Ağustos Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 8 Ağustos Salı TV yayın akışında ne var? 8 Ağustos Salı bugün hangi diziler var?

8 AĞUSTOS SALI TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema)

21:45 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Göktaşı (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afilli Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Bizim Hoca: Bezdum Da (Yerli Sinema)

22:15 Bizim Hoca: Bezdum Da (Yerli Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Yaz Şarkısı

23:00 Ruhun Duymaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

11:15 Çöp Adam

13:40 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Kuşatma (Yabancı Sinema)

22:00 Baskın Günü (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İste Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İste Kaynana