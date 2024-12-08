8 Aralık Bulgaristan'da neden öğrenci günü olarak kutlanıyor?

Bulgaristan’da 8 Aralık, her yıl öğrencilerin günü olarak kutlanıyor. Bu özel günün tarihi, 1903 yılına kadar gidiyor. Aslında bu gelenek, 1897’ye dayanıyor. O dönemde Eğitim Bakanı olan Profesör Ivan Şişmanov, ülkenin ilk yükseköğretim kurumunun kendine ait özel bir kutlama günü olması gerektiğini önermiş. Bu öneri doğrultusunda, Sofya Üniversitesi’nin Akademik Konseyi, 25 Kasım’ı (Gregoryen takvime göre 8 Aralık’a denk geliyor) kutlama günü olarak belirlemiş. Bu tarih, Sofya Üniversitesi’nin koruyucu azizi olan St. Clement of Ohrid’e adanmış.

İlk kutlama 1903’te Sofya’daki “Slavyanska beseda” topluluk merkezinde yapılmış. İki yıl sonra ise Sofya Üniversitesi, 25 Kasım’ı resmi tatil ilan etmiş. Ancak, 1916’da Bulgaristan Gregoryen takvimine geçince, bu tarih 8 Aralık’a kaymış ve 8 Aralık, üniversitenin patron günü olmuş.

Ancak, 1944’te 8 Aralık’ın kutlanması durdurulmuş ve yerine 17 Kasım, Uluslararası Öğrenci Dayanışma Günü olarak kabul edilmiş. 1962’de ise bu gelenek geri getirilmiş ve 8 Aralık, yine resmi öğrenci günü olmuş. 1968’de Bulgar Ortodoks Kilisesi Julian takvimine döndüğünde, St. Clement’in günü tekrar 25 Kasım’a alınmış. Sonrasında Sofya Üniversitesi’nin patron günü ayrı tutulmuş ve 8 Aralık, tüm öğrenciler için seküler bir tatil olarak kalmış.

Bugün, 8 Aralık Bulgaristan’da oldukça büyük bir coşku ile kutlanıyor. Ülkede yaklaşık 200.000 öğrenci bu günü kutlamak için bir araya geliyor. Öğrenciler, geleneksel olarak etkinlikler düzenliyor ve çeşitli kutlamalar yapıyor. Bu gelenek, Bulgaristan’daki öğrenci kültürünün önemli bir parçası haline gelmiş. 8 Aralık sadece Sofya Üniversitesi’nin koruyucu azizi St. Clement of Ohrid’i anmakla kalmıyor, aynı zamanda Bulgar öğrencilerinin eğitimdeki direncini de simgeliyor.

8 Aralık, 1994’te tüm yükseköğretim kurumları için resmi tatil olarak kabul edilmiştir. O günden itibaren öğrenciler, bu günü her yıl kutlamaya devam ediyor. Bu gün, sadece bir eğitim günü değil, aynı zamanda öğrencilerin toplumsal dayanışmasının bir simgesi olarak da önem taşıyor. Siyasi değişimlere rağmen, bu kutlama, Bulgaristan’daki öğrenci kültürünün ve eğitim geleneğinin güçlü bir göstergesi olmaya devam ediyor.