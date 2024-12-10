8 ayda tam 20 kilo verdi! Güzel oyuncu sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
8 ayda tam 20 kilo verdi! Güzel oyuncu sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi

Bergüzar Korel, 8 ayda tam 20 kilo vererek Altın Kelebek Ödülleri'nde boy gösterdi ve giydiği gece mavisi, sırt dekolteli elbisesiyle sosyal medyada büyük beğeni topladı. Korel, tarzıyla hem de fit görünümüyle dikkat çekti.

2009 yılında Halit Ergenç ile evlenen Korel, aile yaşamına da renk kattı. Çiftin ilk çocuğu Ali 2010'da, ikinci çocukları Han 2020'de ve kızları Leyla da 2021'de dünyaya geldi. Üçüncü çocuğunun doğumundan sonra hamilelik kilolarını atmak için yoğun bir çaba sarf eden Korel, kısa sürede diyet ve sporla eski formuna döndü.

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HEM FİT HEM DE ZARİF

Bu etkileyici dönüşümle Altın Kelebek Ödülleri'nde en çok konuşulan isimlerden biri olan Korel, giyim tarzıyla da alkış topladı. Sosyal medyada "Bergüzar'ın güzelliği karşısında söz bulamıyorum" ve "Hem fit hem de zarif bir görünüm" gibi övgüler aldı.

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BERGÜZAR KOREL'İN DETOKSU

Formunu korumak için özel bir diyetisyenle çalışan Korel, sağlıklı yaşamına katkıda bulunmak amacıyla arada bir detoks programları uyguluyor. Düzenli yürüyüşlerini de ihmal etmiyor. Detoks döneminde akşam yemeği yerine 1 orta boy muz, 12 adet çilek, 2 dilim beyaz peynir ve bir avuç yer fıstığı yediğini, bu değişikliğe alışmanın biraz zor olduğunu da itiraf etti.

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