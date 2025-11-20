Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında, İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Karadeniz'i ise Akdeniz'e bağlaması planlanan Geminbeli Tüneli'nin yapımı aradan 12 yıl geçmesine rağmen bir türlü tamamlanamadı. Stratejik öneme sahip bu proje, Bayburt Group'un inşaatı tamamlayamaması nedeniyle bölge halkında hayal kırıklığına neden oldu.

Yılan hikayesine dönen Geminbeli tüneli, yüklenici firma değişiklikleri, yeniden yapılan ihaleler ve duraksayan çalışmalar, projenin ilerleyişini olumsuz etkiledi.

Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen Sivas Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Karayolları 16. Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal, Sivas-Erzincan karayolunda yapımı süren Geminbeli Tüneli'nde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirmişti. Öcal konuşmasında tünelin yüzde 76'sının tamamlandığını duyurarak "Koordineli olarak çalışıyoruz" demişti.

CHP Genel Başkan Yarımcısı Ulaş Karasu'nun da Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na "Sayın Bakan, siz bu tünelin içinde kayboldunuz. ‘Bizim hayallerimiz raflarda çürümüyor’ diyordunuz ‘2025 yılında bitecek’ dediğiniz projeler artık hayallerinizde bile yok” tepkisi üzerine Uraloğlu “Biraz sıkıntımız oldu, onu da inşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bitirmiş olacağız” yanıtı verdi.

Bayburt Group'un üstlendiği Geminbeli tünelinin bu yıl da tamamlanamayacağı öğrenilirken, vatandaşlar da bitmeyen köprü için yetkililere seslenerek "2013'te başladı, 8 bakan, 12 vekil eskitti ama halen bitirilemedi!" ifadeleriyle isyan ediyor.