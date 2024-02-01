8. çocuğunu doğurup güzellik yarışmasına katıldı

Utah eyaletinde yaşayan Hannah Neeleman 33 yaşındaki 8. çocuğunu doğurduktan sonra dünyanın her tarafından evli kadınların katıldığı ve her yıl düzenlenen Mrs. World kadınlar güzellik yarışmasına katıldı.
Juilliard’da eğitim alan ve eskiden bir balerin olan Neeleman, 8 çocuklu bir ev kadınından ziyade daha çok bir sosyal medya yıldızı olarak tanınıyor.
Sosyal medyada ‘ballerinafarm’ kullanıcı ismi ile tanınan Neelaman’ın tam 8.7 milyon takipçisi var ve he geçen gün takipçileri istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor.
33 yaşındaki Neelaneman kadın ailesiyle birlikte Salt Lake City’den 30 mil uzaktaki çiftlikte yaşıyor ve buradan yaptığı paylaşımlarla tanınıyor.
The New York Times’a konuşan Neeleman, ‘hala biraz kanaması olmasına rağmen’ podyumda güzelliğiyle övünmeye hazır olduğunu söyledi.
Neeleman, “Birçoğumuzun çocuğu var ve yeni bir bebeğim olduğunu göstermenin utanılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mesela tamamen düz bir karına sahip olamayacağım” diye konuştu.