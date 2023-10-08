İzleyiciler 8 Ekim Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 8 Ekim Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 8 Ekim Pazar TV yayın akışında ne var? 8 Ekim Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 8 Ekim Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 8 Ekim Pazar TV yayın akışında ne var? 8 Ekim Pazar bugün hangi diziler var?

8 EKİM PAZAR 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Kuruluş Osman

15:45 Sefir

19:00 Atv Ana haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Arka Sokaklar

16:15 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Murat Aksoy ile Hafta Sonu

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Yerli dizi tekrar/Sinema

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Yabani

13:45 Adım Farah

14:30 Kirli Sepeti

16:15 Kader Bağları

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 YAYIN AKIŞI

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:45 Gazete Magazin

16:15 Oynat Bakalım

20:00 Masterchef All Star / Yeni Bölüm