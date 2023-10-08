İzleyiciler 8 Ekim Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 8 Ekim Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 8 Ekim Pazar TV yayın akışında ne var? 8 Ekim Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 8 Ekim Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 8 Ekim Pazar TV yayın akışında ne var? 8 Ekim Pazar bugün hangi diziler var?
8 EKİM PAZAR 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Kuruluş Osman
15:45 Sefir
19:00 Atv Ana haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Murat Aksoy ile Hafta Sonu
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Yerli dizi tekrar/Sinema
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yabani
13:45 Adım Farah
14:30 Kirli Sepeti
16:15 Kader Bağları
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
TV8 YAYIN AKIŞI
09:30 Gençlik Rüzgarı
10:45 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
20:00 Masterchef All Star / Yeni Bölüm