İzleyiciler 8 Eylül Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 8 Eylül Cuma ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 8 Eylül Cuma TV yayın akışında ne var? 8 Eylül Cuma bugün hangi diziler var?
Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 8 Eylül Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 8 Eylül Cuma TV yayın akışında ne var? 8 Eylül Cuma bugün hangi diziler var?
8 EYLÜL CUMA 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)
21:45 Av (Yabancı Sinema)
23:45 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)
01:45 Av (Yabancı Sinema)
03:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Mutfak Bahane
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:30 Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Dilek Taşı
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Dilek Taşı
02:30 Çemberimde Gül Oya
04:30 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Mucize Doktor
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Bu Tabak Kimin?
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Sil Baştan Kaynanam (Yerli Sinema)
01:00 Bu Tabak Kimin?
03:15 En Hamarat Benim
05:45 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Hayat Bazen Tatlıdır
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
23:15 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)
01:15 Kiralık Aşk
02:45 Erkenci Kuş
04:45 Yüksek Sosyete
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Doğduğun Ev Kaderindir
04:00 Tuzak