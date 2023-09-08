İzleyiciler 8 Eylül Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 8 Eylül Cuma ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 8 Eylül Cuma TV yayın akışında ne var? 8 Eylül Cuma bugün hangi diziler var?

Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 8 Eylül Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 8 Eylül Cuma TV yayın akışında ne var? 8 Eylül Cuma bugün hangi diziler var?

8 EYLÜL CUMA 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)

21:45 Av (Yabancı Sinema)

23:45 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)

01:45 Av (Yabancı Sinema)

03:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Mutfak Bahane

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:30 Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Dilek Taşı

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Dilek Taşı

02:30 Çemberimde Gül Oya

04:30 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Mucize Doktor

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Bu Tabak Kimin?

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Sil Baştan Kaynanam (Yerli Sinema)

01:00 Bu Tabak Kimin?

03:15 En Hamarat Benim

05:45 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Hayat Bazen Tatlıdır

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

23:15 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)

01:15 Kiralık Aşk

02:45 Erkenci Kuş

04:45 Yüksek Sosyete

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doğduğun Ev Kaderindir

04:00 Tuzak