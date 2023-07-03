8 Filistinlinin öldürülmesinden sonra Filistin’in İsrail kararı ‘İsrail ile tüm iletişimi kestik’

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığındaki acil toplantıda alınan karar, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne tarafından yazılı bir bildiriyle duyuruldu.

Bildiride, "Cenin'e yapılan saldırıya karşılık olarak İsrail'le her türlü iletişim ve müzakere kesilmiş, güvenlik koordinasyonu da sonlandırılmıştır. Ayrıca Akabe ve Şarm eş-Şeyh'te İsrail'le yapılan son anlaşmalar da artık geçersizdir." denildi.

İsrail ordusunun bugün sabah Cenin'e hava saldırısı ve operasyon düzenlemesi sonucu 8 Filistinli ölmüş, 80 Filistinli de yaralanmıştı.

Batı Şeria'nın El-Bire kentinde de İsrail askerlerinin ateş açmasıyla 1 Filistinli başından vurularak hayatını kaybetmişti.