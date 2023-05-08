8 gollü düelloyu Fulham kazandı. Leicester City için işler zora girdi

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Fulham, sahasında Leicester City'i konuk etti.

Craven Cottage Stadyumu'nda oynanan ve 8 golün çıktığı mücadeleyi, ev sahibi 5-3 kazandı.

Fulham'a galibiyeti getiren golleri, 10' ve 70. dakikada Willian, 18'de C. Vinicius, 44' ve 51'de T. Cairney kaydetti.

Leicester City'nin golleri ise 59' ve 89. dakikalarda H. Barnes ve 81. dakikada penaltıdan Maddison ile geldi.

66. dakikada Jamie Vardy, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla Fulham, 48 puanla 10. sırada yer alırken, Leicester City 30 puanla 16. sıraya yerleşti.

İŞLER KARIŞTI

Bu mağlubiyet sonrası küme hattında işler karıştı. Leicester City ve Leeds United, alt sırada bulunan Nottingham Forest ve Everton'un galibiyet alması durumunda geri sıralara düşebilir.