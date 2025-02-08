8 gollü maçı Menemen FK kazandı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü sahasında, düşme potasında yer alan Nazillispor'u 5-3 yendi. Menemen FK gol perdesini 38'inci dakikada Seçim Can ile açtı, Altar Han 45'inci dakikada farkı ikiye çıkardı.

Menemen FK'da 54'üncü dakikada kazanılan penaltıyı Mazlum gole çevirdi ve farkı 3’e çıkardı. Sarı-lacivertliler 68'inci dakikada Seçim Can ile bir gol daha buldu ve skor 4-0'a geldi.

Nazillispor, 76'ncı dakikada İlkay'ın ayağından farkı üçe indirdi. Anıl Taşdemir, 83'üncü dakikada Nazillispor'un ikinci golünü kaydetti. Taşkın 90'ıncı dakikada Nazillispor'un kazandığı penaltıyı gole çevirirken, 90 artı 3'üncü dakikada Mustafa Güngör kendi ağlarını havalandırdı ve maç 5-3 sona erdi.

Menemen FK bu galibiyetin ardından puanını 40 yaptı, Nazillispor ise 12 puanda kalıp ateş hattından çıkamadı.