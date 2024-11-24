8 gollü maçta zafer Leeds United'ın oldu

Leeds United, Swansea City karşısında dramatik bir zafer elde etti. Maçın son dakikalarına girilirken, Swansea'nin yedek oyuncusu Florian Bianchini'nin attığı golle 3-3'lük beraberlik sağlanmıştı. Ancak, Wilfried Gnonto 91. dakikada sahneye çıkarak, Leeds'e 4-3'lük zaferi getiren golü attı. Bu galibiyet, Leeds'in bu sezon ilk kez liderliğe yükselmesini sağladı. Swansea, yeni sahiplik yapısı altındaki ilk maçında son dakikada gelen bu mağlubiyetle ikinci kez ardı ardına 3-4'lük skorlarda kaybetti.

İLK YARIDA SWANSEA RÜZGARI

Maçın ilk yarısı, Swansea’nin üstünlüğüyle başladı. Harry Darling’in attığı golle 1-0 öne geçen Swansea, Liam Cullen’in 45+2'deki golüyle ikinci kez öne geçti. Bu goller, Swansea’nin yeni sahiplik döneminin başladığı bu maçta, kulübün geleceği adına umut verici anlar oldu. Ancak, Leeds bu zorlukları aşarak maça geri dönmeyi başardı.

LEEDS'İN GERİ DÖNÜŞÜ

Leeds, ikinci yarıda Manor Solomon’ın attığı iki golle ve Ben Cabango'nun kendi kalesine attığı golle durumu 3-2'ye getirdi. Bu goller, Leeds’in maçta üstünlük kurmasını sağladı. Ancak Swansea, Josh Tymon’un ortasında Bianchini'nin golüyle tekrar eşitliği sağladı. Bu karşılıklı ataklar, maçı heyecan verici hale getirdi. Ancak Gnonto'nun son dakika golüyle Leeds, maçın galibi olarak sahadan ayrıldı.

SWANSEA'NİN YENİ DÖNEMİNDEKİ ZORLUKLARI

Swansea City'nin yeni sahiplik yapısı altındaki ilk maçı, kulüp için karmaşık duygulara yol açtı. Amerikalı iş insanı Andy Coleman’ın liderliğindeki yeni yönetim, kulübün Premier League’e geri dönmesi için 20 milyon sterlinin üzerinde yatırım yapmayı planlıyor. Ancak, bu maçı kaybetmeleri, kısa vadede takımın hala zorluklar yaşadığını gösterdi. Yine de, takımın ortaya koyduğu futbol ve maçı son dakikaya kadar bırakmamaları, taraftarlarına umut verdi.

FARKLI PERSPEKTİFLER

Leeds United menajeri Daniel Farke, maçı “Gerçekten harika hissettiriyor” diyerek değerlendirdi. Farke, “Bu kadar zorlu bir maçta böyle bir galibiyet almak, takıma moral verdi” dedi. Swansea City menajeri Luke Williams ise, “Leeds’in kalitesi farkı yarattı. Bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu çünkü galibiyet için son dakikaya kadar umutluyduk” ifadelerini kullandı.

LEEDS’İN ZİRVEYE OTURDU

Bu galibiyetle Leeds, Championship’teki zirveye yükseldi. İlk dört haftada galibiyet alamayan takım, son maçta bu açığını kapatarak üst sıralara tırmandı. Gnonto’nun son dakika golü, Leeds için sadece üç puan değil, aynı zamanda moral kaynağı oldu. Bu zafer, takımın play-off hedefleri için büyük bir adım oldu.