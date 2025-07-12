8 gündür aranan şahsın cesedi Kızılırmak Nehri'nde bulundu

Kaynak: İHA
8 gündür aranan şahsın cesedi Kızılırmak Nehri'nde bulundu

Nevşehir’de kayıp olarak 8 gündür aranan şahsın cesedi Kızılırmak Nehri'nde bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesinde yaşayan İrfan Doğan (65) 8 gün önce ortadan kayboldu. Doğan’dan haber alamayan yakınları, emniyete kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda Doğan’ın aracı Avanos Öğretmenevi ilerisinde Kızılırmak Nehri kenarındaki otoparka park edilmiş olarak bulundu. Araçta yapılan incelemede Doğan’ın telefonunu arabada bıraktığı tespit edildi. Su altı arama timleri, nehirde arama çalışmaları yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Doğan’ın cansız bedeni ilçe çıkışındaki HES yakınlarında bulundu. Doğan’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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