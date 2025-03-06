8 ilde dev operasyon! 103 kişi gözaltında, 250 milyon TL'lik varlık ele geçirildi: Yerlikaya detayları açıkladı

Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, operasyonda ruhsatsız tabancalar, döviz, Türk Lirası ve birçok dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, 250 milyon TL değerinde 13 araç, 3 villa, 3 şirket, 2 otel ve 7 milyon 500 bin dolar değerinde kripto varlık hesaplarına da el konuldu. Operasyonda yakalanan şüphelilerin, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri, yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemleri, suçtan elde edilen paraları aklama ve çevrimiçi çocuk istismarı gibi suçlara karıştığı belirtildi. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 28 ildeki emniyet güçlerinin koordinasyonunda gerçekleştirildi.