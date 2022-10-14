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Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Kuzey Ege ve Batı Karadeniz için fırtına, 8 il için de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. 

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 07:09
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8 ilde yağmur kabusu yaşanacak. Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı

Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Eskişehir, Konya, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Batı Karadeniz’de rüzgarın, bu akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir.

Kuzey Ege’de rüzgarın, bu akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir.

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