Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki 5 bloklu Güner Sitesi'nin A bloğu yıkıldı. 8 kişi enkaz altında hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren 8 kişi için Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, müteahhitler Mehmet Emin Güneş, Erdal Ertuğrul, statik proje müellifi ve fenni mesul Halil İbrahim Şireci ile Yıldırım Dönertaş, eski Yakınca Belediye Başkanı Veysel Katırcı ile İsa Güvercin ve Fahri Öztürk hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşması Malatya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

'O İMZA BANA AİT DEĞİL'

Davaya, tarafların avukatları ile tutuksuz sanıklardan Veysel Katırcı, Halil İbrahim Şireci, İsa Güvercin ve Fahri Öztürk katıldı.

Mahkemede söz alan, tutuksuz sanıklardan Güner Sitesi müteahhitlerinden Halil İbrahim Şireci, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Bina için 1995 yılında inşaat yapı ruhsatı alınmış. Bu ruhsatla benim alakam yok. Bina için 2000 yılında oturma ruhsatı alınmış. 5 yılda bir yenilenmesi gereken ruhsatın yenilenmesinde 2001 yılında benim imzam atılmış fakat o imza bana ait değildir. Çizilen tadilat proje imzası da bana ait değildir. O dönem oturma ruhsatı için mühendis, müteahhit veya teknik bir personel oturma ruhsatı için imza atabiliyordu. Ben sadece 2000 yılında oturma ruhsatına imza attım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Yakınca Belediye Başkanlığı'nı 1999 yılında gerçekleştirdiğini belirten tutuksuz sanıklardan Veysel Katırcı ise "Ben göreve gelmeden 4 yıl önce bu bina zaten yapılmaya başlanmış. Göreve başladığımda da büyük bir bölümü tamamlanmıştı. İlgim olmayan bu bina ile alakalı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben bina tamamlandıktan sonra idari amir oldum. Önceki süreçte neler yapıldığına dair bilgim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Mahkeme aksine karar verecekse de zaman aşımının ele alınmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz diğer sanıklardan İsa Güvercin ve Fahri Öztürk de suçlamaları reddederek beraatlarını talep etti.

MAHKEME KARARI

Mahkeme müzakerelerin sonucunda açıkladığı kararda müteahhitler Mehmet Emin Güneş, Erdal Ertuğrul ve İnşaat Mühendisi Halil İbrahim Şireci'ye 12'şer yıl 6'şar ay, eski Yakınca Belediye başkanları Veysel Katırcı ile Fahri Öztürk'e, o dönem belediyede teknik elaman olarak görev yapan İsa Güvercin'e ve Yıldırım Dönertaş'a ise 8'er yıl 10'ar ay hapis cezasına hükmetti.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKARTILDI

Veysel Katırcı, İsa Güvercin ve Fahri Öztürk duruşmanın devamına katılmadı. Halil İbrahim Şireci duruşma salonunda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, diğer sanıklar hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.