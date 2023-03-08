8 Mart Çarşamba TV yayın akışında ne var? 8 Mart Çarşamba bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 8 Mart Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 8 Mart Çarşamba hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 8 Mart Çarşamba televizyonda ne var? 8 Mart Çarşamba bugün hangi diziler var?
Hafta ortasında televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 8 Mart Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 8 Mart Çarşamba televizyonda ne var? 8 Mart Çarşamba bugün hangi diziler var?
8 MART ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
22:30 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)
00:00 Kızılcık Şerbeti
02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
04:00 Bir Şansım Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
02:00 Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Veda Mektubu
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
00:15 Veda Mektubu
02:30 Kuzey Güney
04:30 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
15:45 Adım Farah
17:45 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
00:45 Dokuz Oğuz
03:15 Kamer
05:45 Yalnız Kalpler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
20:00 Çöp Adam
02:30 Toprak İle Fidan
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
10:30 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:00 Doğduğun Ev Kaderindir