8 Mart Çarşamba TV yayın akışında ne var? 8 Mart Çarşamba bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 8 Mart Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 8 Mart Çarşamba hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 8 Mart Çarşamba televizyonda ne var? 8 Mart Çarşamba bugün hangi diziler var?

Hafta ortasında televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 8 Mart Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 8 Mart Çarşamba televizyonda ne var? 8 Mart Çarşamba bugün hangi diziler var?

8 MART ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

22:30 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)

00:00 Kızılcık Şerbeti

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

04:00 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

02:00 Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Veda Mektubu

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

00:15 Veda Mektubu

02:30 Kuzey Güney

04:30 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

15:45 Adım Farah

17:45 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah

00:45 Dokuz Oğuz

03:15 Kamer

05:45 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

20:00 Çöp Adam

02:30 Toprak İle Fidan

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

10:30 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:00 Doğduğun Ev Kaderindir