8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Düzenleme: Kaynak: ANKA
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kuşadası’nda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kadınlar, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda yapacakları basın açıklaması ile yaşadıkları soranlara ve kadın haklarına dikkat çekecek.

Kuşadası’nda düzenlenecek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, cumartesi saat 12.00’de Ada Göl Mesire Alanı’nda "6284 Metre Yaşam Hak Koşusu" ile başlayacak.

Koşu sonrasında, kadın yürüyüşü düzenlenecek, saat 13.30’da Kısmet Kavşağı’ndan yürümeye başlayacak kadınlar, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda yapacakları basın açıklaması ile kadınların yaşadığı sorunlara ve kadın haklarına dikkat çekecek.

Etkinlikler, saat 16.00’da İbramaki Sanat Galerisi’nde, Kuşadası Kültür ve Sanat Derneği tarafından Kuşadalı aktivist ve gazeteci Selver Savran’ı anmak amacıyla hazırlanan müzik ve şiir dinletisi ile son bulacak.

Ayrıca Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda açılacak stantlardan, çeşitli bilgilendirici broşürler ile hediyeler dağıtılacak.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Son Haberler
Soluk borusuna simit kaçan bir kişi hayatını kaybetti
Soluk borusuna simit kaçan bir kişi hayatını kaybetti
Gazeteci yazar Dr. Mayis Alizade’yi kaybettik
Gazeteci yazar Dr. Mayis Alizade’yi kaybettik
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Acun Ilıcalı ve Galatasaray sözleri
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Acun Ilıcalı ve Galatasaray sözleri
Burdur, Atatürk’ün gelişinin 95. yılını coşkuyla kutladı
Burdur, Atatürk’ün gelişinin 95. yılını coşkuyla kutladı
Ünlü market zincirinden şaşırtan hareket! O markanın ürünlerini raflardan kaldırdı
Ünlü market zincirinden şaşırtan hareket! O markanın ürünlerini raflardan kaldırdı