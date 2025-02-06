8 metrekarelik dükkanda dede mesleğini 49 yıldır sürdürüyor!

Tarihi dükkanları ile kültürel mirasa ev sahipliği yapan Basmane'de 1935 yılından beri açık olan dükkanda dede mesleği tatlıcılığı üçüncü nesil olarak sürdüren Fatih Öztapacı, 7 yaşında babası ve amcasının yanında çırak olarak başladığı mesleğinde 49 yılı geride bıraktı. Anafartalar Caddesi'nde yer alan 8 metrekarelik dükkanlarında baklava, aşure, güllaç, tulumba, lokma ve revani gibi lezzetleri İzmirlilere sunan Öztapacı, dükkanlarının kendilerine dedesinden miras kaldığını söyledi. Dedesinin tatlıcılığa 1935 yıllarında lokma ve helvayla başladığını aktaran Öztapacı, "Tulumba, aşure, baklava gibi diğer tatlı çeşitleriyle üretime devam etmişler. Biz de o mirası devam ettirmeye çalışıyoruz. Dükkanımız hep aynı yerdeydi, imalathanemiz de arka sokağımızda" dedi.

'HAYATA BURADA BAŞLADIM'

İlkokul çağında babası ve amcasından tatlıcılığı öğrendiğini aktaran Öztapacı, "Ağaç yaşken eğilir. Büyüklerimizden bu işi öğrenmeye çalıştık hem okula devam edip hem dükkana geldim. O zamanlar çarşı daha hareketliydi. İzmir'in yerleşik halkı burada ikamet ediyordu. Basmane önemli bir semt hem gara yakın hem de geçmişte otogar vardı. Yine merkez sayılır, dükkanımız gara ve metro durağına yakın" diye konuştu.

Öztapacı, "Ufak yaşlarda işi öğrendiğimiz ve büyüklerimizden gördüğümüz için dükkanla aramda bir bağ oluştu, hayata burada başladım. İlkokul, ortaokul ve lise yıllarımda okulla dükkanı beraber yürütmeye çalıştım. Sonra mesleği büyüklerimizden devraldık. Burada çırak ve usta olarak devam ettik. Askerlikten geldikten sonra yavaş yavaş kardeşimle devraldık ve devam ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'MÜŞTERİLER TAKDİR EDİYOR'

Kendisinden sonra dükkanı çocuklarının devralmasını istediğini aktaran Fatih Öztapacı, "Bu işin dışarıdan kişilerle uzun yıllar yürümesi mümkün değil. Elimizden geldiği kadar büyüklerimizin bize öğrettiğini onlara öğretmeye çalışıyoruz. Son kararı kendileri verecek ama inşallah devam ettirirler. İmalat kısmı önemli. İlk önce oradan başlıyorlar. Hepimiz ilk önce imalathaneden başladık. İlk önce en ince ayrıntısına kadar işi öğrenmek, sonra dükkanda devam etmek önemli" dedi.

Dede mesleğini devam ettirdikleri için müşterilerin kendilerini takdir ettiğini aktaran Öztapacı, eski müşterilerin gelmeye devam ettiğini, yeni neslin de sosyal medyadan görerek dükkana geldiklerini kaydetti.

'40 YILDIR AYNI LEZZET'

Dükkana uzun yıllardır müşteri olarak gelen Ragıp Aytaç (78) da "Bu mekanda çok kaliteli ürün yaparlar. Her yönüyle ürünleri fevkaladenin üzerindedir, çok güzel bir müşteri potansiyeli var. Şu ana kadar duruşlarını hiç bozmadılar. Babasını çok yakın tanırım, Fatih 3'üncü nesil, şu an 4'üncü nesil de işin başında" dedi. Dükkanda 40 yıldır aynı lezzetin sunulduğunu söyleyen Aytaç, "Oğlumun nişanında kuru baklavayı Fatih'in babası yapmıştı" diye konuştu.