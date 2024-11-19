Diyarbakır’da kuyuya düşen yaban domuzunu AFAD kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır’da kuyuya düşen yaban domuzunu AFAD kurtardı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ekipler, kuyuya düşen yaban domuzunu kurtarmak için hummalı bir çalışma yaptı. Zorlu geçen çalışmada ekipler, 8 metrelik kuyuya halat sarkarak indi.

Kulp ilçesine bağlı Akbulak Mahallesi'nde su kuyusunda domuz olduğunu gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine gece saatlerinde kırsal mahalleye giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri, domuzu kuyudan kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı.

Havanın yağışlı olması nedeniyle zorlu geçen çalışmada ekipler, 8 metrelik kuyuya halat sarkarak indi. Ekipler, halat bağladıkları domuzu su kuyusundan çıkarmayı başardı. Ekipler tarafından kurtarılan yaban domuzu, yeniden doğaya bırakıldı.

8 metrelik halatla indiler: Kuyudan çıkarmayı başardılar

8 metrelik halatla indiler: Kuyudan çıkarmayı başardılar

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