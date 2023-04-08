8 Nisan Cumartesi TV yayın akışında ne var? 8 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 8 Nisan Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 8 Nisan Cumartesi hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 8 Nisan Cumartesi televizyonda ne var? 8 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 8 Nisan Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 8 Nisan Cumartesi televizyonda ne var? 8 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?
8 NİSAN CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Beyoğlu Güzeli (Yerli Sinema)
08:30 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Aile
02:15 Kızılcık Şerbeti
04:30 Bir Şansım Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi
07:00 Hz. Ömer
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Bir Küçük Gün Işığı
15:45 Ateş Kuşları
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:45 Yerli Dizi
16:00 Yerli Dizi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Camdaki Kız
03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:45 Gülcemal
14:45 Yasak Elma
16:45 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gülcemal
23:00 Ego
02:00 Gülcemal
03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:15 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
06:00 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:45 Yüz Yıllık Mucize
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Yerli Dizi
15:45 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yüz Yıllık Mucize
22:30 Bıçaklar Çekildi (Yabancı Sinema)
01:15 Bıçaklar Çekildi (Yabancı Sinema)
03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
11:00 Gazete Magazin
12:45 Survivor Panorama
15:15 Ustalar Alemi (Yerli Sinema)
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra