8 Nisan Cumartesi TV yayın akışında ne var? 8 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 8 Nisan Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 8 Nisan Cumartesi hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 8 Nisan Cumartesi televizyonda ne var? 8 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 8 Nisan Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 8 Nisan Cumartesi televizyonda ne var? 8 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?

8 NİSAN CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Beyoğlu Güzeli (Yerli Sinema)

08:30 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Aile

02:15 Kızılcık Şerbeti

04:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi

07:00 Hz. Ömer

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Bir Küçük Gün Işığı

15:45 Ateş Kuşları

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:45 Yerli Dizi

16:00 Yerli Dizi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Camdaki Kız

03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:45 Gülcemal

14:45 Yasak Elma

16:45 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gülcemal

23:00 Ego

02:00 Gülcemal

03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05:15 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

06:00 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:45 Yüz Yıllık Mucize

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Yerli Dizi

15:45 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yüz Yıllık Mucize

22:30 Bıçaklar Çekildi (Yabancı Sinema)

01:15 Bıçaklar Çekildi (Yabancı Sinema)

03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

11:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 Ustalar Alemi (Yerli Sinema)

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra