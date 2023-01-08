8 Ocak Pazar bugün hangi diziler var? 8 Ocak Pazar TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 8 Ocak Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 8 Ocak Pazar hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 8 Ocak Pazar televizyonda ne var? 8 Ocak Pazar bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 8 Ocak Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 8 Ocak Pazar televizyonda ne var? 8 Ocak Pazar bugün hangi diziler var?

ATV yayın akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Bir Küçük Gün Işığı - Kolaj

15:15 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

Kanal D yayın akışı

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Gırgıriye'de Büyük Seçim / Sinema

16:00 O Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Belalı Tanık / Sinema

Star TV yayın akışı

08:00 Toprak İle Fidan

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:30 En Güzel Bölüm

10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Çöp Adam

16:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

18:15 Star Haber

19:00 Fırıldak Ailesi / Sinema

20:45 Çok Güzel Hareketler 2

FOX TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Hayatımın Şansı

15:40 Yasak Elma

16:45 Benden Ne Olur

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Doktor Civanım / Sinema

22:00 Maskeli Beşler İntikam Peşinde / Sinema

TRT 1 yayın akışı

08:25 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Yeni Hayat / Sinema

15:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

TV 8 yayın akışı

08:30 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

10:00 Bir Zamanlar Batıda / Sinema

13:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

15:45 Sıfırıncı Gün

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

Show TV yayın akışı

08:15 Senede Bir Gün / Sinema

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler / Yeni Bölüm