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Ciguli isminin ne anlama geldiğini canlı yayında açıklamıştı. Tam 8 sene önce öldü

Gerçek adı Angel Yordanov Kapsov olan Ciguli, yıllar önce Popstar Alaturka programında ‘Ciguli’ isminin ne anlama geldiğini açıklamıştı. Yıllar sonra paylaşılan video yeniden gündem oldu

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 09:05
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8 sene önce ölen Akordiyon Virtiöz'ü Ciguli, isminin anlamını canlı yayında açıklamıştı

Ciguli isminin ne anlama geldiğini canlı yayında açıklamıştı. Tam 8 sene önce öldü
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1990'larda şarkıları, sahne şovları ve Binnaz şarkısıyla büyük üne kavuşan Ciguli yıllar önce katıldığı Popstar Alaturka şarkı programında isminin çocuklar tarafından konulduğunu ve ‘hızlı araba’ anlamına geldiğini söyledi

Sahip olduğu lakabın  VAZ-2101 model sedan arabanın daha çok bilinen adı olan Ciguli (İngilizce: Zhiguli)’den alır.

1990 yılında ağabeyi İbrahim ile Türkiye'ye gelen Ciguli, 1991 yılında Çakıl Gazinosu'nda Hülya Avşar'a akordeon çalarak gazino hayatıyla tanıştı. 1998 yazında İzmir Fuarı'nda sahnede İbrahim Tatlıses ve Sibel Can'ın arkasında çaldı.

İki sanatçının da sahne programı sırasında sergilediği renkli şovlarla adını müzik camiasında duyurdu. 1999 yılının Ocak ayında ise çıkardığı 'Binnaz' adlı şarkısıyla uzun süre gündemde kaldı. "Bizim Sokak" isimli dizide de rol alan Ciguli, 6. Kral TV Video Müzik Ödüllerinde En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı ödülüne layık görüldü.

CİGULİ KİMDİR

1957 Bulgaristan‘da doğumlu Ciguli’nin resmi kayıtlarına göre adı Angel Jordanov Kapsov’dur.  Hasköy doğumlu müzisyen ve akordeon virtüözü sanatçının asıl adı Ahmet’dir.   Bulgaristan'da uygulanan İslami ve Türkçe isimlere yönelik yasaklama ve baskı yüzünden ailesi Ahmet ismini kayıtlara geçiremese de kullanmaya devam etti.

Beş çocuklu bir ailenin çocuğu olan Ciguli'nin müzisyenin babası Hüseyin, hamallık, annesi ise süpürgecilik yapardı. 

Babası 1972 yılında vefat edince, ailesinin geçimini üstlenmek zorunda kalmıştır. 1974'de Ayten isimli hemşerisiyle evlenmiştir. Eşi Ayten Hanım, tütün ve çimento fabrikalarında çalışmıştır. Bu eşinden İbrahim ve Ferdi isimli oğulları doğmuştur. Türkiye'ye gelmesinde asıl etken olan ağabeyi İbrahim kalp krizinden vefat etmiştir.

57 yaşında hayata gözlerini yuman Ciguli, kalp sorunları nedeniyle Bulgaristan'ın Sofya'da ameliyata alındıktan sonra ciğerlerindeki sorun sebebiyle narkozdan uyanamayarak hayatını kaybetti


 

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