8. sınıf öğrencisi öğretmenini bıçakladı. Kopya çekerken yakalanmıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
8. sınıf öğrencisi öğretmenini bıçakladı. Kopya çekerken yakalanmıştı
Elazığ’da 8. Sınıf öğrencisi, kendisini kopya çekerken yakalayan öğretmeni bıçakladı. Ortaya çıkan olay, öğretmenlerin maruz kaldığı şiddetin son halkası olarak görüldü.

Özel bir okuldan kovulan Iraklı öğrencinin okula silahla gelerek okul müdürünü öldürmesi sonrası öğretmenlerin yaşadığı şiddet tartışma konusu olmuştu. Öğretmenler zaman zaman velilerin şiddetine de maruz kalırken Elazığ’dan gelen bir haber tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Elazığ’da 8. Sınıf öğrencisi kendisini kopya çekerken yakalayan öğretmenini bıçakladı. Limak Ortaokulu’nda gerçekleşen olayda 8. sınıf öğrencisi, A.B. sınavda kopya çekerken yakalandı. Öğrenci, sınıfı terk ettikten sonra koridorda öğretmeni bekledi. A.B. koridorda öğretmeni A.K.’yi Bacağından yaralanan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırılırken öğrenci ise gözaltına alındı.

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