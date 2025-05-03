8 sucuk, 1 salam ve 1 köfte markası daha ifşa oldu: Her eve giriyordu

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edilen 10'dan fazla markayı daha kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, vatandaşları bu hileli ürünlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Bakanlık yetkilileri, tüketicilerin güvenilir gıda alışverişi yapmaları için etiket bilgilerini dikkatlice okumaları, bilmedikleri veya şüpheli buldukları markalardan uzak durmaları konusunda uyarıyor. Ayrıca, Alo 174 Gıda Hattı üzerinden de şikayet ve ihbarların iletilebileceği hatırlatılıyor.

Haber Global'de aktarılanlara göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Buna göre, B8 sucuk, 1 salam ve 1 köfte markası ile çok sayıda süt ürünü markası daha ifşa etti

Bir markanın ısıl işlem görmüş dana sucuk ürününde, kanatlı eti tespit edildiği bildiridi.

Yine bir başka piliç sucuk ürününde ise mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti ifşa edildi.

Bir markanın kasap köftesinde de kanatlı eti tespiti ifşa edildi.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı o ifşa listesi...