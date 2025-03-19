8 sucuk, 1 salam ve 1 köfte markası daha ifşa oldu! Herkes evine getiriyordu

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan son denetimlerde, ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edilen 10'dan fazla markayı daha kamuoyuna duyurdu. Bu markaların dana ve piliç sucuk, salam, köfte ve üst ürünlerinde hile yapıldığı belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Buna göre, B8 sucuk, 1 salam ve 1 köfte markası ile çok sayıda süt ürünü markası daha ifşa etti

Haberglobal.com.tr'deki habere göre; Bir markanın ısıl işlem görmüş dana sucuk ürününde, kanatlı eti tespit edildiği bildirildi.

Yine bir başka piliç sucuk ürününde ise mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti ifşa edildi. Bir markanın kasap köftesinde de kanatlı eti tespiti ifşa edildi.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı o ifşa listesi...