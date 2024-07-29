8 takımda oynayan eski Galtasaraylı futbolu bıraktı

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8 takımda oynayan eski Galtasaraylı futbolu bıraktı

Galatasaray altyapısında yetişen ve kariyerinde Trabzonspor, Başakşehir FK, Manisaspor, Orduspor, Konyaspor, Tuzlaspor ve son olarak Pendikspor formalarını giyen Ferhat Öztorun, 37 yaşında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

37 yaşındaki deneyimli futbolcu Ferhat Öztorun, 19 yıllık profesyonel kariyerine son verdiğini duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Pendikspor'da mücadele eden Öztorun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sizlere resmi olarak 19 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerimi sonlandırma kararımı duyurmak istiyorum. İlk adımlarımı attığım Galatasaray altyapısından, profesyonel futbolculuk kariyerime başladığım Galatasaray A Takımı ve sonrasında sırasıyla Manisaspor, Trabzonspor, Orduspor, Başakşehir FK, Konyaspor, Tuzlaspor ve son durağım Pendikspor takımlarının formasını terlettiğim yolculuğum boyunca yaşadığım tüm anıları, kazandığım dostlukları ve öğrendiğim dersleri büyük bir minnet ve gururla hatırlayacağım.

Bu süreçte üzerimde emeği olan ve birlikte çalıştığım tüm antrenörlerime, saha içinde ve dışında birlikte mücadele ettiğim bütün futbolcu arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sevgili ailem, her anımda yanımda olduğunuz ve her zaman olmaya devam ettiğiniz için teşekkür ederim. Futbolun içinde farklı alanlarda yer alarak tecrübelerimi genç nesillere aktarmaya devam edeceğim. Hepinize en içten sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 358 maça çıkan Ferhat Öztorun, Galatasaray ile 1 Süper Lig şampiyonluğu, Trabzonspor ile 1 Türkiye Kupası, Konyaspor ve Trabzonspor ile 1'er Süper Kupa şampiyonluğu, Pendikspor ve Manisaspor ile de 1'er kez 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.

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