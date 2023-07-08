İzleyiciler 8 Temmuz Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 8 Temmuz Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 8 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? 8 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 8 Temmuz Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 8 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? 8 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var?
8 TEMMUZ CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Maviye Sürgün
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Küçük Kadınlar (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Vermem Seni Ellere
16:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş (Yabancı Sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ya Çok Seversen
15:45 Dönence
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Amacı Olmayan Grup (Yerli Sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:15 Memet Özer İle Mutfakta
11:00 Kısmet
14:00 Yasak Elma
17:15 Bekçiler Kralı (Yerli Sinema)
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Postacı (Yerli Sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:30 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:30 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Karakomik Filmler 2 “Arada-Kaçamak” (Yerli Sinema)
17:15 Sara’ya İki Katır (Yerli Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star