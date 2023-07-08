8 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? 8 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var?

8 Temmuz Cumartesi yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 8 Temmuz Cumartesi yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 8 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? 8 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var?

8 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? 8 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 8 Temmuz Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 8 Temmuz Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 8 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? 8 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 8 Temmuz Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 8 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? 8 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var?

8 TEMMUZ CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

0x0-kadir-gecesi-tv-programlari-2022-i-27-nisan-tv-yayin-akisi-ile-bugun-tvde-neler-var-kadir-gecesi-ozel-yayin-ha-1651049905220.jpgSHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Maviye Sürgün

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

1052336.jpgATV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Küçük Gün Işığı

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Küçük Kadınlar (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Vermem Seni Ellere

16:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş (Yabancı Sinema)

20-3-8aar.jpgKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ya Çok Seversen

15:45 Dönence

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Amacı Olmayan Grup (Yerli Sinema)

fox.jpgFOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:15 Memet Özer İle Mutfakta

11:00 Kısmet

14:00 Yasak Elma

17:15 Bekçiler Kralı (Yerli Sinema)

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Postacı (Yerli Sinema)

preview.jpgSTAR TV YAYIN AKIŞI

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:30 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

040c684e7a013746dd6aebfc66316f80.jpgTV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:30 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Karakomik Filmler 2 “Arada-Kaçamak” (Yerli Sinema)

17:15 Sara’ya İki Katır (Yerli Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

Öne Çıkanlar
Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?
Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?
Aziz Yıldırım Fetöcü Zekeriya Öz'ün kendisinden ne istediği açıkladı
Aziz Yıldırım Fetöcü Zekeriya Öz'ün kendisinden ne istediği açıkladı
Uzman isim altın alacaklar için eylül ayına dikkat çekti
Uzman isim altın alacaklar için eylül ayına dikkat çekti
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Gümrük Muhafaza ekiplerinden motor operasyonu Güncel
Gümrük Muhafaza ekiplerinden motor operasyonu
Çocuğuna bir şey alamadığını söyleyen AKP'li kadın kimi suçladı Güncel
Çocuğuna bir şey alamadığını söyleyen AKP'li kadın kimi suçladı
Aleyna Tilki bu kez ormanın derinliklerinden paylaştı. Çocuk havuzuna tanga ile girmesi olay olmuştu Magazin
Aleyna Tilki bu kez ormanın derinliklerinden paylaştı. Çocuk havuzuna tanga ile girmesi olay olmuştu
MHP'li belediyeden yabancılara kıyak. Bahçeli'nin "Hans, Sam, Coni ve Frank" dedikleri için özel düzenleme Güncel
MHP'li belediyeden yabancılara kıyak. Bahçeli'nin "Hans, Sam, Coni ve Frank" dedikleri için özel düzenleme
Depremde hasar gören minare böyle yıkıldı Güncel
Depremde hasar gören minare böyle yıkıldı
Türkiye'yi istila ettiler dünyanın en zehirlilerinden. Tek ısırığı telef etti Güncel
Türkiye'yi istila ettiler dünyanın en zehirlilerinden. Tek ısırığı telef etti
Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar? Keşfet
Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?