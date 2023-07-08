İzleyiciler 8 Temmuz Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 8 Temmuz Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 8 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? 8 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 8 Temmuz Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 8 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? 8 Temmuz Cumartesi bugün hangi diziler var?

8 TEMMUZ CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Maviye Sürgün

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Küçük Gün Işığı

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Küçük Kadınlar (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Vermem Seni Ellere

16:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş (Yabancı Sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ya Çok Seversen

15:45 Dönence

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Amacı Olmayan Grup (Yerli Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:15 Memet Özer İle Mutfakta

11:00 Kısmet

14:00 Yasak Elma

17:15 Bekçiler Kralı (Yerli Sinema)

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Postacı (Yerli Sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:30 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:30 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Karakomik Filmler 2 “Arada-Kaçamak” (Yerli Sinema)

17:15 Sara’ya İki Katır (Yerli Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star