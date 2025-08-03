8 yaşındaki Asel’den "Saçım Saçın Olsun" projesine anlamlı destek

Kaynak: İHA
8 yaşındaki Asel’den "Saçım Saçın Olsun" projesine anlamlı destek

Antalya'da yaşayan 8 yaşındaki Asel Arven Mert, "Saçım Saçın Olsun" projesine saçlarını bağışlayarak örnek bir davranışa imza attı.

Antalya'da yaşayan 8 yaşındaki Asel Arven Mert, "Saçım Saçın Olsun" projesine saçlarını bağışlayarak örnek bir davranışa imza attı. Küçük yaşına rağmen büyük bir duyarlılık gösteren Asel, ailesiyle birlikte bir kuaför salonuna gelerek 5 yıldır uzattığı saçlarını, Kanser Savaşçıları Derneği'ne bağışladı.

Ailesinden tam destek

Asel'in annesi Seda Sedef Mert, "5 yıldır özenle uzattığımız saçları projeye katkı sağlamak için bağışladık. Umarız çok mutlu olurlar. Kızımızın severek büyüttüğü saçlarının bir başkası için umut olacağını bilmek bizi gururlandırıyor. Eğer saçları tekrar güzel bir şekilde uzarsa, ileride yeniden bağış yapmayı düşünüyoruz. Hepsi bizim çocuklarımız. Bu tür bağışlar çoğalırsa, daha çok çocuğa ulaşılır. Herkesi bu güzel projeye destek olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK YÜREKTEN BÜYÜK DUYARLILIK

Öğretmen olmak istediğini dile getiren minik Asel ise, "Saçımı bağışladım, çok mutluyum. Yine uzatınca yine bağışlayacağım" dedi.

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