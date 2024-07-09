8 yaşındaki çocuğu vahşice kurban ettiler. Elleri kesilerek öldürüldü

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8 yaşındaki çocuğu vahşice kurban ettiler. Elleri kesilerek öldürüldü

Kan donduran olay. Sözde şeyhler 8 yaşındaki çocuğu vahşice kurban ettiler

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