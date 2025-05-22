8 yaşındaki çocuk istedi, belediye anında yaptı

Kaynak: İHA
8 yaşındaki çocuk istedi, belediye anında yaptı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın Çaybaşı Fuadiye Mahallesi'ne yaptığı ziyarette 8 yaşındaki minik Hiranur'un isteği yerine getirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın kısa bir zaman önce Arifiye Çaybaşı Fuadiye ve Türkçaybaşı Mahallesi'nde katıldığı "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" adlı programda 8 yaşındaki minik Hiranur'un park isteği olmuştu. Mahallesine park yapılmasını isteyen minik Hiranur'un talebi, Başkan Alemdar'ın talimatlarıyla hızla yanıt buldu.

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Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Hiranur'un mahallesinde yeni bir park inşa etti. Çaybaşı Fuadiye ve Türkçaybaşı'na iki adet çocuk oyun grubu kazandırıldı.

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Aynı zamanda mevcut parklardan biri de modern standartlara uygun şekilde yenilenerek çocukların güvenli, eğlenceli ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilecekleri bir alana dönüştürüldü.

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Yeni inşa edilen parkın ilk ziyaretçisi ise park talebinde bulunan minik Hiranur Kaymaz oldu. Çaybaşı Fuadiye Muhtarı Ayhan İnan ile birlikte parkı ziyaret eden Hiranur'un mutluluğu gözlerinden okundu.

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Mahalle Muhtarı Ayhan İnan ise bu anlamlı hizmet için Başkan Yusuf Alemdar'a teşekkür ederek, çocukların güven içinde oyun oynayabileceği alanlara kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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