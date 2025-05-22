8 yaşındaki çocuk istedi, belediye anında yaptı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın kısa bir zaman önce Arifiye Çaybaşı Fuadiye ve Türkçaybaşı Mahallesi'nde katıldığı "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" adlı programda 8 yaşındaki minik Hiranur'un park isteği olmuştu. Mahallesine park yapılmasını isteyen minik Hiranur'un talebi, Başkan Alemdar'ın talimatlarıyla hızla yanıt buldu.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Hiranur'un mahallesinde yeni bir park inşa etti. Çaybaşı Fuadiye ve Türkçaybaşı'na iki adet çocuk oyun grubu kazandırıldı.

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Aynı zamanda mevcut parklardan biri de modern standartlara uygun şekilde yenilenerek çocukların güvenli, eğlenceli ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilecekleri bir alana dönüştürüldü.

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Yeni inşa edilen parkın ilk ziyaretçisi ise park talebinde bulunan minik Hiranur Kaymaz oldu. Çaybaşı Fuadiye Muhtarı Ayhan İnan ile birlikte parkı ziyaret eden Hiranur'un mutluluğu gözlerinden okundu.

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Mahalle Muhtarı Ayhan İnan ise bu anlamlı hizmet için Başkan Yusuf Alemdar'a teşekkür ederek, çocukların güven içinde oyun oynayabileceği alanlara kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.