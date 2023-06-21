8 yaşındaki çocuk organları ile 5 çocuğa umut oldu

Bursa’da hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuk, organları ile 3 çocuğun hayata tutunmasına, 2 çocuğun da görmesine vesile olduğu bildirildi.

8 yaşındaki çocuk organları ile 5 çocuğa umut oldu

İHA’nın haberine göre; 7 Haziran tarihinde meydana gelen trafik kazası sonrası Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 8 yaşındaki R.M.D., hastanede yapılan ilk tetkiklerin ardından ameliyata alındığı ifade edildi.

Ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavisi devam eden R.M.D. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamadığı bildirildi.

Beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine hastane organ nakil koordinatörleri hastanın ailesi ile görüşerek, organ bağışı hakkında bilgi verdi.

Ailenin onay vermesi sonucu durum Sağlık Bakanlığı’na bildirilerek, nakil olacak hastaların belirlenmesine başlandı.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla merhumun böbrekleri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bekleme listesinde kayıtlı olan 13 ve 14 yaşındaki 2 kız çocuğuna, karaciğeri ise İstanbul’daki özel bir hastanede acil bekleme listesinde kayıtlı olan 3 yaşındaki erkek çocuğa nakledildi. Merhumun korneaları ise 2 çocuk hastanın yeniden görmesine vesile olacak.

YAVUZYILMAZ’DAN TEŞEKKÜR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, organ bağışının son derece onurlu ve kutsal bir davranış olduğunu belirtti.

Yavrusunu kaybetmenin acısını bir kenara bırakıp, merhumun organlarını bağışlayan aileye teşekkür eden Dr. Yavuzyılmaz, “Ailemizin bağışladığı organlar sayesinde organ bekleyen 3 çocuğumuz yaşama tutunacak. Korneaları ile de iki çocuğumuz ışığa kavuşacak. Merhum evladımız için de Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Öne Çıkanlar
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Son Haberler
Sara ne demek? Sara isminin anlamı nedir? Keşfet
Sara ne demek? Sara isminin anlamı nedir?
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım kararları Dünya
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım kararları
Ünlü çete lideri Fırat Delibaş yakalandı Güncel
Ünlü çete lideri Fırat Delibaş yakalandı
CHP'de Tunç Soyer'de değişim dedi Siyaset
CHP'de Tunç Soyer'de değişim dedi
21 Haziran neden en uzun gündür? 21 Haziran yaz gün dönümü neden yılın en uzun günüdür? Keşfet
21 Haziran neden en uzun gündür? 21 Haziran yaz gün dönümü neden yılın en uzun günüdür?
Polonya ve Letonya'dan Ukrayna'nın AB üyeliğine tam destek Dünya
Polonya ve Letonya'dan Ukrayna'nın AB üyeliğine tam destek
Dursun Özbek'ten transfer hakkında açıklama Spor
Dursun Özbek'ten transfer hakkında açıklama