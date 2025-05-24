8 yaşındaki Eymen karne sevinci yaşayamadan kazada hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde ilçe merkezinin girişinde bulunan Işıklar kavşağında meydana geldi.

BİSİKLETİYLE YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN KAMYONET ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, annesiyle birlikte sahil kesimindeki bir düğüne katılan Eymen Kabakulak, dönüş yolunda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada 61 AFE 545 plakalı bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

İLK MÜDAHALE TESADÜFEN ORADAN GEÇEN DOKTORDAN

Talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi, olay yerinden tesadüfen geçen bir doktor gerçekleştirdi. Ardından gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Eymen’i hızla Eynesil Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Hastanede yaklaşık 1 saat boyunca yaşam mücadelesi veren Eymen Kabakulak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İLÇEDE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI

İlkokul 2. sınıf öğrencisi olan Eymen’in vefatı, ailesi başta olmak üzere tüm ilçede derin bir üzüntüye neden oldu. Acı haberi alan çok sayıda vatandaş hastane önüne gelerek aileye destek verdi.